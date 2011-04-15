ФАС предлагает обязать всех производителей лекарств подать документы на определение взаимозаменяемости лекарственных препаратов

Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки в закон об обращении лекарственных средств. Об этом говорится в сообщении ФАС.



В соответствии с поправками, Минздрав наделяется правом запрашивать у держателей регистрационных удостоверений сведения, необходимые для определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов, зарегистрированных по правилам, действовавшим до 1 июля 2015 года.



Законопроект устанавливает процедуру и сроки направления запросов о представлении данных на определение взаимозаменяемости лекарства. Поправки наделяют уполномоченный орган правом приостанавливать применение препарата в случае непредставления держателем регистрационного удостоверения сведений после первого запроса и отменять государственную регистрацию препарата при повторном непредставлении запрашиваемых документов.



Кроме того, законопроект закрепляет за Минздравом ведение реестра взаимозаменяемых лекарственных препаратов, что позволит обеспечить реализацию решения Совета ЕЭК по правам государств - членов ЕАЭС определять взаимозаменяемость лекарств в соответствии с национальным законодательством.





"AK&M" от 22.12.2016