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22/12/2016
14:23

ФАС предлагает обязать всех производителей лекарств подать документы на определение взаимозаменяемости лекарственных препаратов

Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки в закон об обращении лекарственных средств. Об этом говорится в сообщении ФАС.

В соответствии с поправками, Минздрав наделяется правом запрашивать у держателей регистрационных удостоверений сведения, необходимые для определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов, зарегистрированных по правилам, действовавшим до 1 июля 2015 года.

Законопроект устанавливает процедуру и сроки направления запросов о представлении данных на определение взаимозаменяемости лекарства. Поправки наделяют уполномоченный орган правом приостанавливать применение препарата в случае непредставления держателем регистрационного удостоверения сведений после первого запроса и отменять государственную регистрацию препарата при повторном непредставлении запрашиваемых документов.

Кроме того, законопроект закрепляет за Минздравом ведение реестра взаимозаменяемых лекарственных препаратов, что позволит обеспечить реализацию решения Совета ЕЭК по правам государств - членов ЕАЭС определять взаимозаменяемость лекарств в соответствии с национальным законодательством.


"AK&M" от 22.12.2016
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