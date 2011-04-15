Ипотечный портфель Сбербанка за год вырос на 12% до 2.45 трлн руб.

Ипотечный портфель Сбербанка составил на 1 декабря 2016 года 2.45 трлн руб., увеличившись за год на 12% (по сравнению с 1 декабря 2015 года). Об этом говорится в сообщении банка.



Сбербанк в 2016 году предоставил 419 тыс. жилищных кредитов на 636 млрд руб. (данные за 11 месяцев). Прирост составил 11% и 10% соответственно по сравнению с аналогичными показателями 11 месяцев прошлого года.



Более 60% ипотечных выдач этого года составляют сделки по покупке готового жилья (388 млрд руб.), 33% - ипотека на строящееся жилье (211 млрд руб.). При этом 98% ипотечных кредитов Сбербанка на покупку жилья на первичном рынке - продукт "Ипотека с государственной поддержкой" со сниженной ставкой (207 млрд руб.).



Половину ипотечных продаж в 2016 году Сбербанк стал совершать через партнеров - ими являются 28.7 тыс. застройщиков и агентств недвижимости (соотношение 40% к 60%). За год доля партнерского канала в продажах выросла на 7 п.п.



В уходящем году Сбербанк аккредитовал 3.1 тыс. объектов недвижимости, увеличив этот показатель на 24% за год.



За 2016 год Сбербанк трижды снижал ставки по ипотеке. На данный момент клиенты Сбербанка могут получить жилищный кредит по ставке 10.9%, если воспользуются программой с господдержкой в ряде регионов страны, под 10.25% - если кредит привлекает молодая семья, также действует ставка 11.5% в рамках акции для застройщиков.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2016 года выросла в 3.2 раза до 263.1 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 55.5% до 664.8 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 15.3% до 163.1 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев 2016 года выросла в 2.4 раза до 483.2 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился на 44.9% до 1 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 21.6% до 280.5 млрд руб. Операционные расходы выросли на 12.6%. Отношение расходов к доходам снизилось до 32.8% с 38.7% за 11 месяцев 2015 года.



"AK&M" от 22.12.2016