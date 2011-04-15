Татнефть рассчитывает довести добычу нефти на Бавлинском месторождении до 1.377 млн т

Татнефть в 2017 году рассчитывает довести добычу нефти на Бавлинском месторождении до 1.377 млн т. Об этом AK&M сообщили в пресс-службе Татнефти.



Ожидаемый объем добычи нефти по Бавлинскому месторождению за 2016 год составляет 1.259 млн т.



За 9 месяцев 2016 года Татнефть увеличила добычу нефти на Бавлинском месторождении на 11.1% до 922.79 тыс. т с 830.66 тыс. т годом ранее, говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги".



"Увеличение добычи нефти, по сравнению с предыдущим годом, стало возможным за счет увеличения объемов геолого-технических мероприятий на 21.4% на добывающих скважинах. Основной объем дополнительной добычи нефти от геолого-технических мероприятий в 2016 году приходится на: бурение - 21.4%, форсированный отбор жидкости - 16%, методы увеличения нефтеотдачи пластов - 31.1%, технологии одновременно-раздельной добычи нефти 12%. Всего прирост составил 94 тыс. т", - сообщил представитель Татнефти.



Бавлинское нефтяное месторождение является одним из крупнейших в республике Татарстан. Месторождение располагается в юго-восточной части в пределах Бавлинского района, который на юге граничит с Оренбургской областью, а на востоке - с Башкортостаном. Промышленная разработка основной залежи месторождения началась в 1949 году.



ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - шестая по объёму добычи нефтяная компания РФ. В 2015 году Татнефть увеличила добычу нефти на 2.7% до 26.9 млн т. Доказанные запасы Татнефти в соответствии со стандартами PRMS на начало 2014 года составили 6.036 млрд баррелей.



Чистая прибыль Татнефти за девять месяцев 2016 года по МСФО упала на 18% до $1.1 млрд c $1.338 млрд годом ранее. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы (за вычетом экспортных пошлин и акцизов) составили $6.073 млрд по сравнению с $6.985 млрд за девять месяцев 2015 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Татнефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года увеличилась на 9% до 76.261 млрд руб. с 69.724 млрд руб. Выручка за 9 месяцев 2016 года составила 349.23 млрд руб., что соответствует объёму продаж за аналогичный период 2015 года - 349.249 млрд руб. Валовая прибыль компании выросла на 1% до 124.679 млрд руб., прибыль от продаж - на 1.4% до 97.643 млрд руб.





"AK&M" от 22.12.2016