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22/12/2016
16:34

Petrobras и Total укрепляют альянс очередной сделкой M&A на $2.2 млрд

Компания Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) подписала генеральное соглашение с французским концерном Total по развитию стратегического сотрудничества между компаниями. Об этом говорится в сообщении Petrobras.

В соответствии с соглашением, Petrobras продаёт Total 22.5%-ную долю в месторождении Iara в пределах участка BM-S-11. При этом Petrobras сохранит за собой функции оператора добычи и остаётся крупнейшим участником проекта с долей в 42.5%. Также Petrobras продаёт Total 35%-ную долю в концессионном проекте разработки месторождения Lapa в пределах участка BM-S-9.

Кроме того, Petrobras будет предоставлен опцион на 20% на участие в месторождении Perdido Foldbelt в Мексиканском заливе, право на разработку которого прибрели Total и Exxon на госаукционе в мае, и право совместного использования регазификационного терминала мощностью 14 млн куб. м в день в Баие.

Стороны также договорились о проведении совместных исследований в экваториальной зоне и в южных районах бассейна Сантос за счёт синергии опыта в геологическом изучении атлантических нефтеносных бассейнов, а также о технологическом партнёрстве в области геологических процессов и подводных технологий, в которой у компаний взаимодополняющие наработки.

Общая сумма сделки оценивается в $2.2 млрд, включая оплату денежными средствами, возможные дополнительные выплаты (в зависимости от выполнения условий) и инвестиции в развитие общих активов.

Для подписания соответствующих соглашений о купле-продаже активов, указанных в генеральном соглашении, требуется выполнение ряда условий, включая одобрение внутренних органов контроля компаний и регуляторов, реализация преимущественных прав нынешних партнёров в разработке Iara и другие условия. Стороны намереваются приложить необходимые усилия для подписания соглашений в течение 60 дней.


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