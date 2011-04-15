Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/12/2016
18:04

Fairfax Financial приобретает Allied World за $4.9 млрд

Страховые компании Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax) и Allied World Assurance Company Holdings, AG (Allied World) договорились о слиянии. Об этом сообщается в пресс-релизе Fairfax.

В результате слияния объединённая компания станет мировым лидером в сфере имущественного страхования, страхования от несчастных случаев, перестрахования и управления инвестициями.

В рамках сделки Fairfax приобретает все обыкновенные именные акции Allied World, находящиеся в обращении.

По соглашению, акционеры Allied World получат комбинированную оплату в виде вторичных голосующих акций и денежных средств на общую сумму $54.00 за акцию Allied World, на общую сумму примерно на $4.9 млрд. Денежный компонент вознаграждения составляет $10 за акцию, в том числе предваряющие дивиденды в размере $5 за акцию; при этом Fairfax вправе увеличить денежный компонент вознаграждения, выплачиваемого акционерам Allied World, в диапазоне до $40.00 за акцию Allied World.

Предложенная цена превышает котировки акций Allied World на момент закрытия торгов 16 декабря (последний рабочий день перед объявлением об оферте) на 18%.

Предполагается, что сделка будет осуществлена в форме биржевой оферты, после чего последует слияние с принудительным выкупом акций у миноритариев, согласно действующему законодательству.

Сделка, единодушно одобренная советами директоров обеих компаний, должна быть одобрена их акционерами, а также регуляторами. Кроме того, для успешного завершения сделки необходимо выполнение других специфических условий. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2017 года.

Fairfax – холдинговая компания, специализирующаяся на имущественном страховании, страховании от несчастных случаев, перестраховании и управлении инвестициями.

Allied World предлагает инновационные решения в сфере имущественного страхования, страхования от несчастных случаев и узкоспециализированных видов страхования.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100