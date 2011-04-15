Fairfax Financial приобретает Allied World за $4.9 млрд

Страховые компании Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax) и Allied World Assurance Company Holdings, AG (Allied World) договорились о слиянии. Об этом сообщается в пресс-релизе Fairfax.



В результате слияния объединённая компания станет мировым лидером в сфере имущественного страхования, страхования от несчастных случаев, перестрахования и управления инвестициями.



В рамках сделки Fairfax приобретает все обыкновенные именные акции Allied World, находящиеся в обращении.



По соглашению, акционеры Allied World получат комбинированную оплату в виде вторичных голосующих акций и денежных средств на общую сумму $54.00 за акцию Allied World, на общую сумму примерно на $4.9 млрд. Денежный компонент вознаграждения составляет $10 за акцию, в том числе предваряющие дивиденды в размере $5 за акцию; при этом Fairfax вправе увеличить денежный компонент вознаграждения, выплачиваемого акционерам Allied World, в диапазоне до $40.00 за акцию Allied World.



Предложенная цена превышает котировки акций Allied World на момент закрытия торгов 16 декабря (последний рабочий день перед объявлением об оферте) на 18%.



Предполагается, что сделка будет осуществлена в форме биржевой оферты, после чего последует слияние с принудительным выкупом акций у миноритариев, согласно действующему законодательству.



Сделка, единодушно одобренная советами директоров обеих компаний, должна быть одобрена их акционерами, а также регуляторами. Кроме того, для успешного завершения сделки необходимо выполнение других специфических условий. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2017 года.



Fairfax – холдинговая компания, специализирующаяся на имущественном страховании, страховании от несчастных случаев, перестраховании и управлении инвестициями.



Allied World предлагает инновационные решения в сфере имущественного страхования, страхования от несчастных случаев и узкоспециализированных видов страхования.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"