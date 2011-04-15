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22/12/2016
16:53

Курская область - лучшая в РФ по использованию космических технологий

Курская область - лучшая в стране по использованию космических технологий. Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области.

С 2014 года Курская область приступила к созданию и внедрению региональной информационной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития региона.

На сегодняшний день заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Роскосмосом, ОАО "НПК "РЕКОД", Федеральной службой по гидрометеорологии, АО "Роскартография", АО "Российские космические системы".

Также выполнены работы по созданию базовых элементов ядра системы. Созданы четыре базовых целевых системы мониторинга и управления - территориального планирования и градостроительства, сельского хозяйства, лесного хозяйства, экологии и природопользования. Организованы две базовых целевых системы мониторинга и управления - комитета социального обеспечения и комитета промышленности, транспорта и связи Курской области.

Результаты космической деятельности находят применение в различных областях. Так, например, обработка космических снимков позволит без выезда на местность определить всхожесть озимых, количество, которое необходимо пересеять, подсчитать урожай. Комитет строительства и архитектуры использует возможности этой системы для мониторинга строительства и выявление незаконных строек. Департамент экологической безопасности и природопользования сможет отслеживать несанкционированную добычу полезных ископаемых, позволит дистанционно выявлять факты негативного воздействия на окружающую среду, определять места размещения твердых бытовых и токсичных отходов. Спутниковый мониторинг сегодня помогает в работе и специалистам лесного хозяйства, и экологам.


"AK&M" от 22.12.2016
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