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22/12/2016
17:19

В Госдуму внесен законопроект, защищающий предметы искусства от вандализма

В Госдуму поступил проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", инициированный группой депутатов Госдумы во главе со Станиславом Говорухиным. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

По мнению авторов законопроекта, в настоящее время есть необходимость ввести в Кодекс об административных правонарушениях самостоятельные составы, направленные на защиту публично демонстрируемых произведений от осквернения, порчи или уничтожения, а также на защиту демонстрации произведений во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичного показа фильма.

КоАП предлагается дополнить статьями 20.35 "Публичное осквернение публично демонстрируемых произведений" и 20.36 "Воспрепятствование публичной демонстрации произведения во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичному показу фильма".

Предусмотренный в законопроекте размер санкций за указанные правонарушения установлен по аналогии с нормами административного права, направленными на защиту религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики от умышленного публичного осквернения, порчи или уничтожения (например, штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 120 часов).


"AK&M" от 22.12.2016
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