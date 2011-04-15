В Госдуму внесен законопроект, защищающий предметы искусства от вандализма

В Госдуму поступил проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", инициированный группой депутатов Госдумы во главе со Станиславом Говорухиным. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



По мнению авторов законопроекта, в настоящее время есть необходимость ввести в Кодекс об административных правонарушениях самостоятельные составы, направленные на защиту публично демонстрируемых произведений от осквернения, порчи или уничтожения, а также на защиту демонстрации произведений во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичного показа фильма.



КоАП предлагается дополнить статьями 20.35 "Публичное осквернение публично демонстрируемых произведений" и 20.36 "Воспрепятствование публичной демонстрации произведения во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичному показу фильма".



Предусмотренный в законопроекте размер санкций за указанные правонарушения установлен по аналогии с нормами административного права, направленными на защиту религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики от умышленного публичного осквернения, порчи или уничтожения (например, штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 120 часов).





"AK&M" от 22.12.2016