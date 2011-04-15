Цены на бензин за неделю, с 12 по 18 декабря, выросли на 0.1% до 36.31 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 12 по 18 декабря, выросли на 0.1% до 36.28 руб. за литр, говорится в сообщении Росстата.



Цены на бензин АИ-80 за неделю не изменились. Цена на бензин АИ-92 и АИ-95 выросли на 0.1% и составили 35.23 руб. и 38.36 руб. соответственно. Цены на дизельное топливо за отчётную неделю выросли на 0.8% и составили 36.63 руб. за литр.



За прошедшую неделю в 38 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего цены на него увеличились в Симферополе - на 1.1% и Чите - на 0.8%. Снижение цен на бензин в Кургане составило 0.5%, Пскове - 0.1%.



В Москве за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0.2%, в Санкт-Петербурге - не изменились.





"AK&M" от 22.12.2016