Группа ВТБ составила рейтинг знаков зодиака с наибольшим размером вклада

Банки группы ВТБ - ВТБ и ВТБ24 - проанализировали данные по "среднему чеку" депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака, говорится в сообщении ВТБ.



Самый крупный размер "среднего чека" по депозитам зафиксирован у клиентов, родившихся под знаком Весов - 1.3 млн руб. Это на 100 тыс. больше, чем у занимающих второе место Близнецов. Замыкают первую тройку в "финансовом гороскопе" Львы, которые, в среднем, хранят в банках 1.19 млн руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.





"AK&M" от 22.12.2016