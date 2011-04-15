Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 декабря 2016 года



ГОСКОРПОРАЦИИ ПОТЯНУЛИСЬ В СУХОЙ ЛОГ

"РОСАТОМ" ЗАНЯЛ ОЧЕРЕДЬ ЗА "РОСТЕХОМ"



Как стало известно "Ъ", партнером золотодобытчика GV Gold в борьбе за крупнейшее неразработанное золоторудное месторождение РФ Сухой Лог в Иркутской области стал "Росатом". Стороны создали СП БГРК, в котором структура "Росатома" получила 25%. Это обеспечит соответствие условиям аукциона - требуется присутствие государства в капитале претендентов с иностранными инвесторами (23,25% в GV Gold принадлежит Blackrock и ЕБРР). Заявки на Сухой Лог уже подали СП "Полюса" и "Ростеха", а также консорциум ВТБ и Ибрагима Паланкоева. Видимо, за актив развернется серьезная конкуренция, отмечают эксперты.





СОФТ ЖЕСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО НАШЕЛСЯ НОВЫЙ РЕЕСТР



Реестр отечественного программного обеспечения (ПО), который формируется экспертным советом при Минкомсвязи, оказался не единственным инструментом регулирования закупок софта в госсекторе. В конкурсе "Сбербанк страхования" неожиданно для участников IT-рынка появилась ссылка на реестр инновационных продуктов, технологий и услуг. Он создан еще четыре года назад структурой "Роснано", но до сих пор практически не применялся в закупках. Законом преференции от участия в этом реестре до сих пор не предусмотрены, и участники тендера могут пожаловаться на ограничение конкуренции, считают эксперты.





ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ЖДЕТ МАСШТАБНАЯ РЕФОРМА

ОНИ УМЕНЬШАТСЯ В РАЗМЕРАХ



В 2017 году в Москве и Санкт-Петербурге по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова могут появиться новые дорожные знаки. Идея заключается в том, чтобы благоустроить городские улицы, уменьшив в полтора-два раза размеры и количество применяемых в городах указателей. Авторы инициативы ссылаются на международные стандарты, впрочем, отдельные эксперты считают, что спешить с этим не стоит.





ПОСТОЯЛЬЦЫ РАЗОШЛИСЬ ПО НОМЕРАМ

ГОСТИНИЦЫ МОСКВЫ ПОКАЗАЛИ РЕКОРДНЫЙ РОСТ ЗАГРУЗКИ И ДОХОДНОСТИ



Гостиничный рынок стал редким сегментам коммерческой недвижимости, которому удастся завершить 2016 год с показателями, превышающими докризисный уровень. С января по ноябрь загрузка столичных отелей выросла до рекордных 72,5%, а доходность на номер с начала года увеличилась на 14%. Позитивной динамике сегмент обязан росту популярности Москвы как туристического направления.





ТАТАРСТАН НЕ ХОЧЕТ ПЛАТИТЬ ЗА ЭКСПЕРИМЕНТЫ

РЕСПУБЛИКА ПРОТИВ ИДЕИ МИНФИНА ВЗЯТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА НДД СО ВСЕЙ ОТРАСЛИ





Татарстан выступил против идеи Минфина повысить НДПИ для всей нефтяной отрасли для компенсации возможных потерь бюджета от введения налога на дополнительный доход. Глава республики Рустам Минниханов подчеркивает, что "Татнефть" не сможет участвовать в эксперименте по НДД, и увеличивать для нее налоги нечестно. Эксперты считают такую позицию обоснованной.





"РЕНЕССАНС КРЕДИТ" ОДОЛЖИЛ РЕГИОНАМ

БАНК ВЕРНУЛСЯ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ В POS-КРЕДИТОВАНИИ



Спустя семь лет банк "Ренессанс кредит" вернулся в тройку лидеров на рынке кредитования в торговых сетях (POS-кредитования). По итогам ноября он обогнал по объему таких кредитов Альфа-банк. Опережающий рынок рост "Ренессанс кредита" в этом сегменте обеспечен активным освоением регионов, в том числе и тех, где другие банки не готовы активно работать из-за высоких рисков, например, Северного Кавказа. Эксперты сходятся во мнении, что такая стратегия хоть и позволяет быстро увеличить долю рынка, может негативно сказаться на прибыльности в будущем.





ЭКС-МЕНЕДЖЕР ЮКОСА ВЫХОДИТ В ПОЛИЭФИР

АЛЕКСЕЙ ГОЛУБОВИЧ ПРИВЛЕК 20 МЛРД РУБ. ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛЕГПРОМ



Бывший партнер Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Алексей Голубович собирается построить в Ивановской области комплекс по производству полиэфирного волокна для нужд легкой промышленности. С финансированием проекта помогает Внешэкономбанк (ВЭБ), выдавший компании бизнесмена кредит на 20,4 млрд руб. Эти средства могут стать крупнейшей инвестицией в отечественный легпром за последние пять лет.





ОТПРАВЛЕННОЕ СВЕРИТЬ

ФРИИ ИНВЕСТИРОВАЛ В СЕРВИС ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДАННЫХ ОНЛАЙН-КЛИЕНТОВ





Государственный Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложил $1 млн в онлайн-сервис IDX, специализирующийся на удаленной идентификации физических и юридических лиц. Система может подтвердить достоверность данных о клиенте или контрагенте, если он уже предоставлял их одному из ее участников. Сейчас среди них - Qiwi, ФК "Открытие" и "Акадо Телеком".





МОСКОВСКИЕ ПОДЪЕЗДЫ ЖДУТ КИТАЙСКИХ ДЕНЕГ

ПРЕТЕНДЕНТ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНЫХ ЭКРАНОВ ИЩЕТ ИНВЕСТОРА



Претендующая на установку в 40 тыс. московских подъездов видеоэкранов с городской и коммерческой информацией компания "Орлис медиа" надеется привлечь к проекту партнеров, которые будут готовы внести около 1,5 млрд руб. инвестиций. В мэрии планируют провести конкурс уже в начале 2017 года и ожидают высокую конкуренцию за контракт. Ключевым критерием должна стать его цена, которая будет начинаться от 280 млн руб. за семь лет.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 23.12.2016