Дайджест газеты "Ведомости" от 23 декабря 2016 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 23 декабря 2016 года.







КОНТУРНАЯ КАРТА "МИРА"



Банки собираются выпустить до 40 млн карт "Мир" в 2017 г. На счета, к которым будет привязана карта, станет поступать более 14 трлн руб. в год.



Национальная система платежных карт (НСПК) рассчитывает, что в 2017 г. банки выпустят "несколько десятков миллионов карт "Мир", рассказывал гендиректор НСПК (оператор "Мира") Владимир Комлев. Расчеты верны, показал проведенный "Ведомостями" опрос банков и производителей карт.



"Исходя из прогнозов наших клиентов, мы планируем выпустить порядка 15 млн карт "Мир" в 2017 г.", - рассказывает представитель "Алиота", одного из крупнейших производителей "пластика", оговорившись, что по сложившейся практике карточного рынка размеры поставок не контрактуются заранее. "Алиот" уже произвел свыше 2 млн карт "Мир", добавил он. Столько же карт "Мир" изготовил в этом году и "Новакард", а в 2017 г. компания ждет 10-кратного роста производства карт "Мир".





ПОСТАВЩИКИ СОРВАЛИ ПЛАН "АВТОВАЗУ"



"АвтоВАЗ" мог бы в этом году произвести примерно на 2,4% больше машин, но не смог этого сделать. Компании не хватило комплектующих - подвели поставщики.



"АвтоВАЗ" мог бы произвести в этом году примерно на 10 000 машин больше. Но из-за перебоев в поставках комплектующих приходилось менять режим работы линий конвейера вплоть до приостановки, рассказали "Ведомостям" топ-менеджеры двух компаний - контрагентов автоконцерна.



По их словам, такую цифру назвали менеджеры "АвтоВАЗа" на конференции поставщиков, состоявшейся 21 декабря. Она включает в себя и некомплект - машины, требующие досборки перед отправкой дилерам, добавляет один из собеседников.





НОВЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА СУХОЙ ЛОГ



На крупнейшее в России золоторудное месторождение Сухой Лог появился новый претендент - консорциум ВТБ и предпринимателя Ибрагима Паланкоева.



Роснедра получили первые заявки на участие в аукционе по продаже месторождения Сухой Лог в Иркутской области с запасами 1942 т золота. Пока их две - от компаний "СЛ золото" и "Золото Бодайбо", передал через пресс-службу министр природных ресурсов Сергей Донской. По его словам, претенденты в ближайшее время должны перечислить задаток, равный стартовой цене, - по 8,55 млрд руб. каждый. Представитель Минприроды добавил, что других заявок пока нет.





АБРАМОВИЧ ПРОДАЛ РЕЕСТРЫ



Владельцы Независимой регистраторской компании (НРК) купили у Millhouse Романа Абрамовича крупнейшего регистратора "Р.О.С.Т." и теперь контролируют 30% этого рынка.



Олег Жизненко, Иван Тырышкин, Александр Москаленко и Олег Савченко купили у Millhouse регистратора "Р.О.С.Т.", рассказали "Ведомостям" Жизненко, Тырышкин и Москаленко. Это вторая такая сделка этой четверки: в июле 2015 г. они купили "дочку" австралийской Computershare - единственного иностранного регистратора на российском рынке и вернули ей старое название: НРК.



Жизненко долгое время был гендиректором "Р.О.С.Т.", но после покупки конкурента покинул компанию.





ВЕСЬ "МИР" В КАРМАНЕ



С момента появления первых платежных карт "Мир" прошел год. Пока еще пластик с таким логотипом есть в кошельке далеко не у каждого, но расплатиться им можно почти везде, где принимают карты, убедились "Ведомости".



Презентация первой национальной карты "Мир" прошла ровно год назад. Тогда, чтобы проверить, работает ли она, "Ведомостям" приходилось запрашивать адреса торговых точек у банков и пробовать оплатить там товары. Карта работала, вот только точек, ее принимающих, было немного, а за их пределами о платежной системе "Мир" мало кто слышал.



С тех пор многое изменилось. ЦБ всерьез взялся за продвижение карты и в начале декабря опубликовал поправки в закон о национальной платежной системе, согласно которым с 1 января 2018 г. к счетам граждан, предназначенным для получения средств из бюджета (будь то пенсии, стипендии, зарплаты или пособия), может быть привязана только карта "Мир".





ДЕКОРАТОРЫ ЧЕМОДАНОВ



Россияне Евгений Ларин и Игорь Свенцицкий решили вытеснить с рынка сервисы, заматывающие в аэропортах чемоданы в багажную пленку. Они стали делать чехлы для чемоданов. Однако продавать товар, без которого люди раньше обходились, оказалось трудно.



Основатели компании Fancy Armor Игорь Свенцицкий и Евгений Ларин познакомились во время учебы в Дальневосточном федеральном университете, где изучали китайский язык и экономику. Весной 2012 г. Ларин поделился со Свенцицким идеей выпускать чехлы для чемоданов. Тогда этот товар был почти неизвестен в России. Зато существовала устоявшаяся привычка упаковывать чемоданы в багажную пленку.



Каждый, кто привык пользоваться багажной пленкой, - наш потенциальный покупатель, рассудили предприниматели. Сначала партнеры размещали заказы на пошив чехлов из эластичной ткани (из которой делают купальники и гидрокостюмы) на китайских фабриках, а потом перенесли производство в Россию. Цифры для бизнес-плана, как признается Свенцицкий, брали с потолка - товар был новым и неизвестным. Стартовый капитал составил примерно 2,5 млн руб. - заняли у родственников, а также вложили собственные сбережения.





КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОБЫСКУ И ИЗЪЯТИЮ ИМУЩЕСТВА



Кража чужого имущества, мошенничество, вымогательство, незаконное предпринимательство, регистрация незаконных сделок, фальсификация документов, легализация незаконных средств, злоупотребления полномочиями, коммерческий подкуп и т. д. - причины, почему правоохранительные органы приходят к предпринимателю с обыском или доследственным осмотром, столь же многообразны, сколь и изменчивы. Поэтому бизнесу надо быть готовым вообще к изъятию имущества при таких проверках.



Итак, полиция или ФСБ в офисе либо квартире бизнесмена. Документы проверены, копия постановления получена. Самое важное - определить, что происходит. Есть два основания для правоохранителей находиться в доме или офисе - обыск и гласное обследование помещения. Несмотря на внешнее сходство, это разные вещи. Однако в любом случае нужно стараться, чтобы ценные вещи выбыли из пользования лишь на время, а вред от их отсутствия был бы минимален.





НЕРАВНЫЕ ИТОГИ РЕФОРМ



Кто выиграл от рыночных реформ в посткоммунистических странах.

Не только СССР, но и все остальные страны бывшего советского блока, а также бывшие советские республики столкнулись 25 лет назад (или чуть больше) с необходимостью кардинальных экономических реформ.



Переход от плановой экономики к рыночной, осуществленный в 30 странах, привел к разным результатам. В некоторых странах построена рыночная экономика и демократическая политическая система, в других - институты "капитализма для своих" (crony capitalism). Во многих странах первые годы реформ были настолько болезненными, что в конечном итоге к власти пришли популистские политики, которые обратили экономические и политические реформы вспять. Для того чтобы понять, как и почему это произошло, нельзя ограничиться анализом динамики ВВП - необходимо понять, кто именно выиграл и проиграл от реформ, достались ли выгоды от реформ всем (или хотя бы большинству) или их получило меньшинство населения.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 23.12.2016