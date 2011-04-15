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23/12/2016
10:41

Строительство мостового перехода через Амур между Россией и Китаем начнётся 24 декабря

Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур между Россией и Китаем начнётся 24 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Амурской области.

Работы по данному проекту ведутся в рамках соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о совместном строительстве моста через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск - Хэйхэ от 26 июня 1995 года, а также протокола о внесении изменений в данное соглашение от 3 сентября 2015 года.

Протоколом была предусмотрена новая организационно-финансовая модель реализации проекта - создание на паритетной основе совместной российско-китайской компании, с которой правительством Амурской области и народным правительством провинции Хэйлунцзян будет заключён концессионный договор на создание и дальнейшую эксплуатацию, содержание и обслуживание пограничного мостового перехода.

После завершения строительства мостовой переход станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян, с разграничением права собственности по линии российско-китайской государственной границы.

План-график реализации проекта был утверждён 18 ноября 2015 года и подписан губернаторами Амурской области и провинции Хэйлунцзян.

Общая длина подъездных дорог и моста составит порядка 20 км, основного моста - 1.284 км, а его ширина - 14.5 м. Объект будет представлять собой вантовый мост с низкими пилонами (экстрадозный) и двухполосной автодорогой. В 2019 году мост будет сдан в эксплуатацию, и по нему начнётся движение автотранспорта.




"AK&M" от 23.12.2016
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