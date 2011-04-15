АСВ начало выплату страхового возмещения вкладчикам Вега-Банка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сегодня, 23 декабря 2016 года, начало выплаты страхового возмещения вкладчикам КБ "Вега-Банк" (Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Выплата возмещения осуществляется через РГС Банк, действующий от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента. С 24 декабря 2017 года приём заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.



Согласно полученному реестру обязательств Вега-Банк за выплатой страхового возмещения на 2.5 млрд руб. могут обратиться 4.1 тыс. вкладчиков, в том числе около 60 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на 4.4 млн руб.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций 9 декабря 2016 года. При неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.



По величине активов Вега-Банк на 1 ноября 2016 года занимал 304-е место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 23.12.2016