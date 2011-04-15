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23/12/2016
11:01

China Southern Airlines выразила заинтересованность в покупке 49% Air Kyrgyzstan

Китайская авиакомпания China Southern Airlines выразила заинтересованность в покупке 49% Air Kyrgyzstan. Об этом сообщил министр транспорта и дорог Кыргызстан Жамшитбек Калилов на заседании правительства, передает радио "Азаттык".

В настоящее время 100% акций Air Kyrgyzstan принадлежат правительству в лице Фонда по управлению государственным имуществом. Китайская компания направила письмо, в котором выразила свою заинтересованность в покупке 49% акций. По этому вопросу вместе с ФУГИ необходимо провести соответствующую работу.

Министр напомнил, что Кыргызстан имеет соглашение об авиасообщении с 28 странами мира, с 9 из них имеются прямые сообщения. По его словам, всего в республике осуществляются 36 рейсов, из которых 32 международных, 4 внутренних. В неделю выполняется 227 рейсов, 177 по международным линиям, по внутренним – 52. Ж.Калилов добавил, что из этих рейсов 36% осуществляют кыргызские авиакомпании, остальные 64% - иностранные.


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