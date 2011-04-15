Возбуждено уголовное дело в отношении участников дорожного картеля

Следственное управление Следственного комитета России по Республике Тыва возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "Восток", ООО "Дороги Сибири", ОАО "ДЭП 364", ОАО "ДЭП N 363" и ИП Оганесяна В.В. Как говорится в сообщении ФАС, дело возбуждено по результатам рассмотрения материалов, которые антимонопольная служба направила в МВД.



В 2014 году ФАС признала эти компании виновными в нарушении закона "О защите конкуренции" за заключение соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах по 6 открытым аукционам на выполнение работ по строительству и ремонту автомобильной дороги М-54.



"ФАС России собрала достаточно доказательств, свидетельствующих о наличии картеля. Было установлено, что ценовые предложения конкурентов были идентичны, а в дальнейшем победитель нанимал "отказавшегося от конкуренции" по субподрядному договору, либо приобретал у него стройматериалы, необходимые для ремонта и обслуживания дорог, арендовал дорожную технику. Также конкуренты предоставляли займы друг другу, в целях обеспечения заявок для участия в торгах", ? добавил заместитель начальника Управления по борьбе с картелями Мухамед Хамуков.





"AK&M" от 23.12.2016