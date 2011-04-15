Fitch отзывает все рейтинги по национальной шкале в Российской Федерации

Fitch Ratings отзывает все рейтинги по национальной шкале в Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Fitch.



Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России, налагающей требования, в результате которых рейтинги Fitch по российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях, подчёркивается в сообщении.



Как следствие, Fitch отзовёт приблизительно 150 публичных рейтингов по российской национальной шкале к 31 марта 2017 года.



Fitch продолжит присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале, как агентство делает уже много лет.



Офис Fitch был открыт в Москве в 2003 году. В настоящее время портфель российских эмитентов международных долговых обязательств составляет около 200 компаний.





"AK&M" от 23.12.2016