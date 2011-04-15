Производство молока в российских сельхозорганизациях за 11 месяцев выросло на 2.1% до 13.77 млн т

Объём производства молока в российских сельскохозяйственных организациях за 11 месяцев 2016 года вырос на 2.1% до 13.77 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Минсельхоз.



Наибольший прирост производства молока получен в Воронежской области (+13.3%), Республике Татарстан (+3.5%), Кировской области (+6.2%), Удмуртской Республике (+4.4%), Республике Башкортостан (+4.4%) и Краснодарском крае (+2.4%).



Снижение производства молока отмечено в Омской (на 3.7%), Оренбургской (на 5.3%), Московской (на 1.4%) областях и Кабардино-Балкарской Республике (на 13.5%).



За 11 месяцев текущего года средний надой в расчёте на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 5428 кг молока, что на 217 кг (+4.2%) больше соответствующего показателя за 2015 год.



Наибольший прирост молочной продуктивности достигнут в Республике Крым (+30.4%), Смоленской области (+15.9%), Республике Алтай (+27.2%), Нижегородской области (+13.3%).



"AK&M" от 23.12.2016