Sistema_VC покупает у Сбербанка 50% разработчика IT-платформы Segmento

Венчурный фонд АФК "Система" Sistema Venture Capital (Sistema_VC) выкупает у Сбербанка 50% разработчика IT-платформы Segmento. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Сумма сделки может достигать 500 млн руб., объём сегмента автоматизированной рекламы (programmatic), где представлен разработчик, по итогам нынешнего года может вырасти на 60-100% до 8-10 млрд руб.



Сделка ещё не закрыта, но одобрение Федеральной антимонопольной службы получено во вторник.



Segmento - российская programmatic-платформа, применяющая технологии машинного обучения для таргетирования цифровой рекламы. Основана в 2011 году Евгением Легким, Романом Нестером и Кириллом Сафоновым. Компания оперирует обезличенными данными клиентов и автоматизированно размещает рекламу на баннерах, видео, в мобильных приложениях и соцсетях.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за III квартал 2016 года выросла в 12.5 раза до 6.005 млрд руб. с 481 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 1.371 млрд руб. против 481 млн руб. (рост в 2.85 раза). Выручка увеличилась на 1.3% до 185.204 млрд руб. со 182.885 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8.7% до 56.425 млрд руб. с 51.898 млрд руб., скорректированная операционная прибыль - на 6.1% до 30.571 млрд руб. с 28.823 млрд руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2016 года выросла в 3.2 раза до 263.1 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 55.5% до 664.8 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 15.3% до 163.1 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев 2016 года выросла в 2.4 раза до 483.2 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился на 44.9% до 1 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 21.6% до 280.5 млрд руб. Операционные расходы выросли на 12.6%. Отношение расходов к доходам снизилось до 32.8% с 38.7% за 11 месяцев 2015 года.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"