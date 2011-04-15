Доля АФК "Система" в капитале МТС снизилась до 50.03%

Дочерняя компания ПАО АФК "Система" - Sistema Finance S.A. - продала неаффилированному покупателю 6248227 американских депозитарных акций ПАО "МТС", составляющих 0.63% от уставного капитала МТС, за $55.359 млн за вычетом комиссии. Об этом говорится в сообщении АФК.



Сделка была реализована в соответствии с правилом 144 Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В результате сделки эффективная доля АФК "Система" в уставном капитале МТС снизилась до 50.03%.



Президент АФК "Система" Михаил Шамолин, цитируемый в сообщении, отметил: "В течение 2016 года мы реализовали ряд успешных сделок по монетизации акций МТС в соответствии с нашей стратегией по диверсификации инвестиционного портфеля корпорации. Оставаясь лидером российского телекоммуникационного рынка, МТС также обеспечивает высокую доходность для своих акционеров, и АФК "Система" планирует оставаться контролирующим собственником компании. Данная сделка предоставит Корпорации дополнительные ресурсы и позволит нам продолжать инвестиции в новые перспективные проекты на российском рынке".



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за III квартал 2016 года выросла в 12.5 раза до 6.005 млрд руб. с 481 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 1.371 млрд руб. против 481 млн руб. (рост в 2.85 раза). Выручка увеличилась на 1.3% до 185.204 млрд руб. со 182.885 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8.7% до 56.425 млрд руб. с 51.898 млрд руб., скорректированная операционная прибыль - на 6.1% до 30.571 млрд руб. с 28.823 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АФК "Система" по РСБУ за I квартал 2016 года снизилась в 3.17 раза до 30.747 млрд руб. с 97.38 млрд руб. годом ранее. Выручка упала в 3 раза до 10.476 млн руб. с 32.642 млн руб., валовая прибыль - в почти в 2 раза до 10.476 млн руб. с 20.728 млн руб., прибыль до налогообложения - в 3.5 раза до 30.49 млрд руб. со 105.925 млрд руб.



Рейтинговое агентство AK&M 7 июля 2015 года подтвердило рейтинг кредитоспособности АФК "Система" по национальной шкале "А++" с сохранением "негативного" прогноза.



Рейтинговое агентство AK&M 6 июля 2016 года подтвердило рейтинг кредитоспособности АФК "Система" по национальной шкале "А++" изменив прогноз с "негативного" на "стабильный".



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Количество мобильных абонентов МТС в России по итогам III квартала 2016 года выросло до 79 млн абонентов. Годовой рост абонентской базы составил 2.8%. Розничная сеть МТС на конец III квартала 2016 года увеличилась до 5998 салонов.



Чистая прибыль Группы МТС по МСФО за III квартал 2016 год сократилась на 12.8% до 12.551 млрд руб. с 14.3936 млрд руб. годом ранее. Выручка упала на 1.3% до 112.182 млрд руб. со 113.709 млрд руб., операционная прибыль - на 15.9% до 24.152 млрд руб. с 28.714 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 5.1% до 45.691 млрд руб. с 48.139 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль ПАО "МТС" по РСБУ за девять месяцев 2016 года выросла на 35.54% до 56.203 млрд руб. с 41.466 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 6% до 235.635 млрд руб. с 250.785 млрд руб., валовая прибыль - на 11.37% до 110.165 млрд руб. со 124.296 млрд руб. Прибыль до налогообложения увеличилась на 29% до 65.693 млрд руб. с 50.909 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"