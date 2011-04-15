Гидрострой собирается купить Преображенскую базу тралового флота

Компания "Гидрострой", связанная с сенатором Александром Верховским, собирается купить Преображенскую базу тралового флота (ПБТФ). Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Предприятие находится в Приморье и контролируется, как считают участники рынка, семьей губернатора Сахалинской области. Приобретение, стоимость которого может достигать $430 млн, позволит Гидрострою стать крупнейшим добытчиком минтая в стране.



Принципиальная договорённость о покупке уже достигнута, сейчас идёт оформление сделки, объявить о которой стороны намерены в январе 2017 года.



Холдинг "Гидрострой" ежегодно добывает 150 тыс. т рыбы, в том числе около 100 тыс. т минтая. Это около четверти вылова всей Сахалинской области. Флот включает около 40 судов. В холдинг также входят четыре перерабатывающих комплекса мощностью 1.3 тыс. т рыбы в сутки, три собственных и два арендованных завода по воспроизводству лососей и два рыбных питомника. Выручка АО в 2015 году составила 4.2 млрд руб., чистый убыток - 153.08 млн руб., бенефициаром холдинга считается сенатор от Сахалинской области Александр Верховский.



ОАО "Преображенская база тралового флота" (ИНН 2518000814) создано в 1992 году на основе одноименного госпредприятия, расположенного в посёлке Преображение Приморского края. Главное направление деятельности компании - добыча, обработка и реализация рыбы и морепродуктов.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Преображенская база тралового флота" (ПБТФ) по РСБУ за 9 месяцев 2016 года снизилась на 17.22% до 753.636 млн руб. с 910.44 млн руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка выросла на 8.65% до 4.968 млрд руб. с 4.572 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 4.13% до 1.197 млрд руб. с 1.249 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.58% до 754.992 млн руб. с 916.076 млн руб.







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