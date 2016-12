МегаФон купит 63.8% акций Mail.Ru

Совет директоров ПАО "МегаФон" принял решение созвать собрание акционеров для одобрения покупки 11.5 млн акций класса А и 21.9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group Limited, принадлежащих в настоящее время компаниям группы USM и представляющих собой приблизительно 63.8%-ную долю голосующих акций Mail.Ru Group. Об этом говорится в сообщении МегаФона.



По условиям планируемой сделки МегаФон приобретёт акции у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM, за $640 млн, подлежащих выплате в момент закрытия сделки. Предполагается также выплата отложенного платежа в $100 млн через год после закрытия сделки.



МегаФон и Mail.Ru обсуждают ряд коммерческих проектов, направленных на достижение стратегических и экономических целей для обеих компаний и их клиентов. Поскольку развитие технологий и тренды на рынке создали благоприятные условия для более активного сотрудничества между телеком-операторами и интернет-компаниями, МегаФон в настоящий момент видит существенное преимущество в приобретении доли в акционерном капитале Mail.Ru с целью упрощения и ускорения реализации совместных проектов компаний, подчёркивается в сообщении.



Сделка направлена на получение существенных синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг МегаФона, запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети "ВКонтакте" и другие возможные инициативы.



После завершения сделки МегаФон и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях. Команды менеджмента обеих компаний будут независимы и нацелены на поддержание сложившейся корпоративной культуры и корпоративного управления каждой компании, обеспечение продолжающегося развития и разработки новых продуктов, а также сотрудничество в стратегически и экономически взаимовыгодных проектах. Любые возможные соглашения между компаниями будут заключаться на коммерческих, полностью рыночных условиях. Не ожидается, что в основной операционной деятельности Mail.Ru и системе корпоративного управления произойдут значительные изменения.



Сделка была рекомендована к одобрению Специальным комитетом совета директоров МегаФона, в состав которого входят неисполнительные и независимые директора. 23 декабря 2016 года совет директоров компании одобрил созыв внеочередного собрания акционеров 20 января 2017 года для утверждения сделки. Сделка также подлежит согласованию с ФАС России, а также зависит от ряда факторов, не зависящих от МегаФона.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 9 месяцев 2016 года упала на 33.44% до 22.438 млрд руб. с 33.713 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.55% до 234.988 млрд руб. с 231.403 млрд руб., операционные расходы - на 10% до 188.543 млрд руб. со 170.903 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 30.487 млрд руб. против 44.069 млрд руб. (-30.82%).



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль МегаФона по РСБУ за 9 месяцев 2016 года упала на 10.24% до 32.579 млрд руб. с 36.295 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 0.9% до 214.37 млрд руб. с 216.327 млрд руб., валовая прибыль - на 12.5% до 87.285 млрд руб. с 99.724 млрд руб.



Mail.Ru Group, международный бренд My.com (листинг с 5 ноября 2010 года, основана в 1998 году) - одна из крупнейших интернет-компаний в Европе. В рамках стратегии communitainment Mail.Ru Group развивает единую интегрированную платформу коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов. Компании принадлежат почтовый сервис, один из крупнейших порталов в рунете, крупнейшие русскоязычные социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир, два мессенджера: Агент Mail.Ru и ICQ, а также портфолио крупнейших онлайн-игр. Кроме того, Mail.Ru Group принадлежат миноритарные доли в ряде интернет-компаний России, Украины и Израиля, а также пакет акций Qiwi (1.31%).



Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда дочерних компаний, включая российские операционные компании.



Чистая прибыль Mail.Ru Group по МСФО за первое полугодие 2016 года выросла на 14% до 5.737 млрд руб. Совокупная сегментная выручка компании увеличилась на 11.6% до 18.834 млрд руб. с 16.882 млрд руб., совокупный сегментный показатель EBITDA - на 3.2% до 8.691 млрд руб. с 8.421 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"