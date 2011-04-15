ВВП РФ в 2016 году уменьшится на 0.5-0.6%, В.Путин

ВВП РФ в 2016 году уменьшится на 0.5-0.6%. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.



"По основному показателю - ВВП страны - в прошлом году у нас был спад 3.7%. В этом году будет тоже небольшое снижение, но это уже не 3.7%, мы думали, что это будет около единицы, потом скорректировали, сказали, что где-то 0.7, потом 0.6. За ноябрь мы наблюдаем небольшой рост ВВП страны. И скорее всего, по году у нас и будет минус 0.5-0.6%, - сказал В.Путин.





"AK&M" от 23.12.2016