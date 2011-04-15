Инфляция в РФ в 2016 году составит около 5.5%, заявил В.Путин

Инфляция в РФ по итогам 2016 года будет самой низкой в истории страны и составит порядка 5.5%. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.



"Напомню, что самый лучший показатель [по инфляции] был у нас в 2011 году - было 6.1, в этом году у нас будет уверенно меньше шести. Мы думали, что будет где-то 5.7-5.8. Скорее всего, это будет где-то в районе 5.5. То есть это рекордно низкий уровень инфляции", - сказал В.Путин.



В.Путин также выразил уверенность, что российским властям удастся достичь целевых показателей по инфляции в размере 4% годовых.



Напомним, что на 19 декабря инфляция в РФ с начала года составила 5.3%.





"AK&M" от 23.12.2016