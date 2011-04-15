Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/12/2016
14:25

Инфляция в РФ в 2016 году составит около 5.5%, заявил В.Путин

Инфляция в РФ по итогам 2016 года будет самой низкой в истории страны и составит порядка 5.5%. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.

"Напомню, что самый лучший показатель [по инфляции] был у нас в 2011 году - было 6.1, в этом году у нас будет уверенно меньше шести. Мы думали, что будет где-то 5.7-5.8. Скорее всего, это будет где-то в районе 5.5. То есть это рекордно низкий уровень инфляции", - сказал В.Путин.

В.Путин также выразил уверенность, что российским властям удастся достичь целевых показателей по инфляции в размере 4% годовых.

Напомним, что на 19 декабря инфляция в РФ с начала года составила 5.3%.


"AK&M" от 23.12.2016
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100