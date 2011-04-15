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23/12/2016
15:05

Отток капитала из РФ в 2016 году составит $16-17 млрд, В.Путин

Отток капитала из РФ в 2016 году составит $16-17 млрд по сравнению с $57 млрд годом ранее. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.

"Радует снижение оттока капитала. В этом году за первые, по моему, 9-10 месяцев было всего 9 миллиардов, будет по году где-то 16-17 миллиардов, это с учётом выплаты кредитов и так далее. В целом это тоже очень хорошая динамика", - сказал В.Путин.

Напомним, что в 2015 году отток капитала из России составил рекордные $151.5 млрд.


"AK&M" от 23.12.2016
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