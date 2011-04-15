Ингосстрах ОНДД в 2016 году застраховал поставки фармпроизводителей для СИА Интернейшн ЛТД на 5 млрд руб.

Объём страховой поддержки компании "Ингосстрах ОНДД" в 2016 году в отношении поставок фармпроизводителей для СИА Интернейшнл ЛТД составил более 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха ОНДД.



Компания "СИА Интернейшнл ЛТД" представила первые результаты реализации программы финансового оздоровления в 2016 году и продемонстрировала позитивную динамику в достижении поставленных целей и усилении своих рыночных позиций, подчёркивается в сообщении.



АО "СИА Интернейшнл ЛТД" основано в 1993 году и является одним из крупнейших российских фармацевтических дистрибуторов. Основное направление деятельности компании - реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции в аптеки и лечебные учреждения по всей России. В регионах РФ работает 39 представительств компании. Компания имеет 36 логистических центров по всей стране, общая площадь складских комплексов составляет 224 тыс. кв. м. Основной акционер - Александр Винокуров.



ООО "Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхование" - российско-бельгийская страховая компания, специализирующаяся на предоставлении страховой защиты от кредитных рисков для российских и международных компаний, работающих на российском рынке. Компания была основана в 2009 году в результате совместного проекта СПАО "Ингосстрах" и бельгийского государственного экспортного страхового агентства Delcredere |Ducroire.





"AK&M" от 23.12.2016