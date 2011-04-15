TDK приобретает компанию InvenSense за $1.3 млрд

Корпорация TDK и компания InvenSense, Inc. заключили окончательное соглашение, по которому TDK приобретает все акции InvenSense, находящиеся в обращении. Об этом говорится в сообщении InvenSense.



Ожидается, что данная сделка будет способствовать дальнейшему развитию производства датчиков и приводных механизмов – важного компонента стратегического развития TDK, – а также укрепит позиции компании на рынке сенсорных устройств, интегрированных в среду интернета вещей.



Оплата будет произведена денежными средствами в размере $13 за акцию InvenSense, а общая стоимость сделки составит $1.3 млрд. Предложенная цена на 19.9% превышает котировки акций на момент закрытия торгов 20 декабря и на 52.4% - средневзвешенную стоимость акций за 60-дневный период, закончившийся 20 декабря.



Структура сделки предполагает создание дочерней структуры TDK и её слияние с InvenSense. Объединённая компания продолжит работу под именем InvenSense, но будет полностью принадлежать TDK.



Сделка единодушно одобрена советами директоров обеих компаний, однако ещё предстоит получить одобрение акционеров, а также согласие регулятивных органов. Завершение сделки ожидается во втором квартале финансового года, оканчивающегося 31 марта 2018 года.



Корпорация TDK – ведущая японская компания в сфере электроники, основанная в 1935 году с целью коммерциализации феррита. Ассортимент продукции TDK включает электронные компоненты, блоки и системы, магнитную продукцию, устройства для энергетики, флэш-память и многое другое. Приоритетами для TDK являются сферы ИКТ, потребительская, автомобильная и промышленная электроника. В 2016 финансовом году продажи TDK достигли примерно $11.5 млрд.



InvenSense, Inc. – производитель сенсорных решений на основе MEMS-технологии, в первую очередь датчиков и микрофонов.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"