ICA Gruppen покупает литовскую продуктовую сеть IKI за 213 млн евро

Шведская компания ICA Gruppen заключила соглашение о приобретении UAB Palink, оператора продуктовой розничной сети IKI. Об этом говорится в пресс-релизе ICA Gruppen.



Приобретение IKI выведет компанию ICA Gruppen (конкретно, подконтрольного ей ритейлера Rimi Baltic) на второе место среди лидеров растущего рынка продуктовой розницы Литвы (сейчас компания занимает 4-е место). IKI – вторая по размеру продуктовая розничная сеть в стране (около 230 магазинов). Её доля на местном рынке составляла в 2015 году около 15%, в то время как рыночная доля Rimi – всего 8%.



Сумма сделки составляет 213 млн евро с учётом свободных денежных средств и без учёта задолженности. Отношение суммы сделки к EBITDA составляет 6.1, мультипликатор к EBIT за годовой период, закончившийся в сентябре 2016 году, равен 11.6.



Сумма чистой выручки от продаж IKI за годовой период, закончившийся в сентябре 2016 года, составила 630 млн евро, показатель EBITDA достиг 35 млн евро, показатель EBIT составил 18 млн евро.



Ожидается, что синергия расходов от завершения сделки, при полной реализации её потенциала к 2020 году, составит около 15 млн евро за счёт роста продаж, повышения эффективности логистики и маркетинга. Единовременные затраты составят примерно 40 млн евро, а объём необходимых инвестиций достигнет в 2017-2019 годы 25 млн евро.



Финансирование сделки будет частично осуществляться за счёт имеющихся денежных средств, частично за счёт открытых кредитных линий. Сделка будет закрыта не позднее четвёртого квартала 2017 года, в зависимости от получения согласия антимонопольных органов.



Rimi Baltic специализируется на развитии продуктовой розницы в Эстонии, Латвии и Литве (гипермаркеты, супермаркеты и другие форматы). У компании 262 объекта: 88 в Эстонии, 118 в Латвии и 56 в Литве.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"