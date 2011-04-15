Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/12/2016
16:24

Выплаты страхового возмещения вкладчикам ИнтехБанка начнутся не позднее 13 января

Выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО "ИнтехБанк" начнутся не позднее 13 января. Об этом говорится в сообщении АСВ.

Для приёма заявлений граждан и выплат им возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 29 декабря 2016 года.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн руб. в совокупности.

ЦБ РФ сегодня, 23 декабря 2016 года, назначил временную администрацию в Интехбанк. Такое решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением ИнтехБанка.

Функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев возложены на Агентство по страхованию вкладов.

ПАО "ИнтехБанк" осуществляет свою деятельность на рынке банковских услуг с 1994 года. Банк имеет генеральную лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций, является участником системы обязательного страхования вкладов.


"AK&M" от 23.12.2016
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100