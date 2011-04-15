Выплаты страхового возмещения вкладчикам ИнтехБанка начнутся не позднее 13 января

Выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО "ИнтехБанк" начнутся не позднее 13 января. Об этом говорится в сообщении АСВ.



Для приёма заявлений граждан и выплат им возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 29 декабря 2016 года.



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн руб. в совокупности.



ЦБ РФ сегодня, 23 декабря 2016 года, назначил временную администрацию в Интехбанк. Такое решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением ИнтехБанка.



Функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев возложены на Агентство по страхованию вкладов.



ПАО "ИнтехБанк" осуществляет свою деятельность на рынке банковских услуг с 1994 года. Банк имеет генеральную лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций, является участником системы обязательного страхования вкладов.





"AK&M" от 23.12.2016