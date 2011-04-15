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23/12/2016
16:00

В.Путин считает убедительными материалы по делу А.Улюкаева

Президент Владимир Путин считает убедительными материалы по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом глава государства заявил на ежегодной пресс-конференции, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.

"Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал, считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия, - сказал В.Путин. - А во что это выльется в завершение, мы посмотрим по результатам рассмотрения дела в суде. До этого какие-то предварительные выводы делать нецелесообразно и вредно".

Напомним, в середине ноября 2016 года В.Путин освободил А.Улюкаева от должности министра экономического развития РФ в связи с утратой доверия.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение А.Улюкаеву в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, с вымогательством взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, А.Улюкаев незаконно потребовал от представителя НК "Роснефть" в качестве взятки денежные средства за выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению Роснефтью госпакета акций Башнефти. При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании.


"AK&M" от 23.12.2016
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