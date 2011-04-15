А.Костин считает завышенной ключевую ставку Банка России

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин считает завышенной ключевую ставку Банка России. Об этом глава ВТБ заявил в Совете Федерации.



Говоря о банковской системе, А.Костин отметил неустойчивую динамику кредитования экономики и физических лиц по итогам года. По данным на конец ноября, в корпоративном сегменте портфель снизился на 2.8% по сравнению с 2015 годом, в розничном сегменте вырос всего на 1.1%.



Одна из причин низкого спроса экономики на кредиты, по мнению А.Костина, - высокая ключевая ставка. Стоимость заёмных денег внутри страны выше нормы прибыли большинства российских компаний.



"Не подлежит сомнению, что ключевая ставка должна превышать уровень инфляции, вопрос - насколько? Текущее превышение на четыре процентных пункта представляется избыточным", - сказал глава ВТБ.







"AK&M" от 23.12.2016