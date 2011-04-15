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23/12/2016
17:58

Кабмин намерен приостановить продажу непищевой продукции с долей спирта от 25%

Кабмин намерен приостановить продажу непищевой продукции с долей спирта от 25%. Об этом свидетельствует стенограмма встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

"Мы по поручению Правительства проводим ряд мероприятий по проверкам. На сегодняшний день уже более 12 т такой продукции должны были снять в легальном обороте, который мы контролируем. По разным регионам это разная продукция. В связи с этим следующее предложение: приостановить реализацию непищевой алкогольной продукции, содержащей спирт в объёме более 25%, в целом по стране на срок до 30 дней, исключив отсюда парфюмерную продукцию и стеклоомывающую жидкость, за которыми необходимо на этот период и в дальнейшем усилить контроль. А в это время приостановив, - разобраться, какого качества и насколько безопасна эта продукция, и разработать ряд дополнительных мероприятий", - заявила А.Попова.

"Я надеюсь, что вы просчитали все последствия такого решения. Надо посмотреть, какие дополнительные меры потом надо будет принять. Сейчас готовятся системные меры, направленные на упорядочение оборота спиртосодержащих жидкостей в целом. Если вы считаете такого рода решение сейчас оправданным, тогда надо будет принять постановление по линии Роспотребнадзора, по линии санитарно-эпидемиологического надзора и следить, каким образом оно реализуется на территории всей страны, особенно в преддверии больших новогодних праздников", - сказал Д.Медведев.

Ранее глава Правительства вернулся к обсуждению трагических событиям последних дней, связанным с употреблением спиртосодержащих жидкостей в Иркутске.

"Это не единственное место, где подобные события происходили, но здесь, к сожалению, речь идёт о массовом отравлении такого рода спиртосодержащими жидкостями с примесями ядовитых веществ, в частности метанола, которые и повлекли массовую гибель людей", - подчеркнул Д.Медведев.





"AK&M" от 23.12.2016
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