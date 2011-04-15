Уровень газификации в Курской области по итогам года составит 95.6%

В Курской области объём работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в январе-ноябре 2016 года составил 39 млрд руб. (это 5 место в ЦФО). Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области.



Все запланированные в этом году социальные объекты и объекты инженерной инфраструктуры введены в эксплуатацию. Строители в 2016 году проложили 270 км газопроводов, перевыполнив план на 20 км. Уровень газификации по итогам года в регионе составит 95.6%, а на селе превысит 91%.



По итогам 11 месяцев 2016 года на территории Курской области введено в эксплуатацию 466.47 тыс. кв. м общей площади жилых домов. Ввод жилых домов, строительство которых осуществлено населением за счёт собственных и заёмных средств, составил 194.76 тыс. кв. м, или 107.4% к январю-ноябрю 2015 года.





"AK&M" от 23.12.2016