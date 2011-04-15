Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/12/2016
18:32

Акционеры НРК закрыли сделку по покупке регистратора Р.О.С.Т.

Акционеры одного из крупнейших российских регистраторов — Независимой регистраторской компании — Олег Жизненко, Иван Тырышкин, Александр Москаленко и Олег Савченко закрыли сделку по покупке компании-конкурента — регистратора Р.О.С.Т. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Косвенно эту информацию подтверждает сообщение, размещённое на сайте НРК, в котором оно предупреждает всех заинтересованных лиц о переезде в новое здание, расположенное фактически по адресу регистратора Р.О.С.Т. В компании Р.О.С.Т. сделку не комментируют. Представители НРК не отвечали на телефонные звонки.

По данным компаний, выручка регистратора Р.О.С.Т. за 2015 год превысила 1.08 млрд руб., чистая прибыль — 145 млн руб. Выручка НРК за 2015 год составила 0.93 млрд руб., чистая прибыль — 211 млн руб.

Сумму сделки источники не раскрывают, однако известно, что она значительно увеличилась по сравнению с оценкой, фигурировавшей в начале года. По оценкам опрошенных экспертов, сумма сделки может составлять около трёх капиталов, то есть порядка 1 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100