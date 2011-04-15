Акционеры НРК закрыли сделку по покупке регистратора Р.О.С.Т.

Акционеры одного из крупнейших российских регистраторов — Независимой регистраторской компании — Олег Жизненко, Иван Тырышкин, Александр Москаленко и Олег Савченко закрыли сделку по покупке компании-конкурента — регистратора Р.О.С.Т. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



Косвенно эту информацию подтверждает сообщение, размещённое на сайте НРК, в котором оно предупреждает всех заинтересованных лиц о переезде в новое здание, расположенное фактически по адресу регистратора Р.О.С.Т. В компании Р.О.С.Т. сделку не комментируют. Представители НРК не отвечали на телефонные звонки.



По данным компаний, выручка регистратора Р.О.С.Т. за 2015 год превысила 1.08 млрд руб., чистая прибыль — 145 млн руб. Выручка НРК за 2015 год составила 0.93 млрд руб., чистая прибыль — 211 млн руб.



Сумму сделки источники не раскрывают, однако известно, что она значительно увеличилась по сравнению с оценкой, фигурировавшей в начале года. По оценкам опрошенных экспертов, сумма сделки может составлять около трёх капиталов, то есть порядка 1 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"