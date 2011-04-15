Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 декабря 2016 года



ТОТ ПОЕЗД ВОВНЕ



В последнем номере за 2015 год "Власть" писала, что временной разрыв между думскими и президентскими выборами, возникший в результате конституционных поправок Дмитрия Медведева, осложняет традиционную для российской политической системы идеологическую и кадровую перезагрузку, которая начиная с 1995 года обычно приходилась на период между думскими и президентскими выборами. Прогноз "Власти" и сбылся, и не сбылся одновременно. Перезагрузка началась, однако она не просто далека от завершения, но и даже вектор ее до конца не определен. При этом внутренняя политика волнует граждан меньше, чем, например, операция России в Сирии.





ЖЕСТОКОЕ ДАЛЕКО



"Пусть большая часть этих прогнозов не сбудется!" - экономический редактор "Денег" попытался исходя только из нынешних трендов представить, как может выглядеть жизнь в России в 2050 году. Ужаснулся, а потом вспомнил, чем хорош пессимистичный прогноз. Он побуждает к действию.





У МЕНЯ ЗАПЛАТИЛ ТЕЛЕФОН



Уходящий год войдет в историю человечества, помимо всего прочего, как начало эры мобильных платежей. Пластиковые карты, еще вчера передовой инструмент на рынке финансов, уходят в прошлое. "Деньги" решили испробовать новую технологию, чтобы понять все ее сильные и слабые стороны, а заодно приоткрыть дверь в новый дивный мир.





"Я СПОСОБЕН ИГРАТЬ ДАЖЕ С ТОРШЕРОМ"



Когда Дмитрий Нагиев сыграл главную роль в фильме "Самый лучший день", выяснилось, что он глубокий драматический, а не только комедийный актер. В его активе участие в сериалах "Кухня" и "Физрук", а также телепроект "Голос". С самым высокооплачиваемым актером в стране "Огонек" поговорил накануне Нового года.





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"AK&M" от 23.12.2016