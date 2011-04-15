ЦБ Казахстана ведёт переговоры с акционерами Казкоммерцбанка по повышению уровня капитализации

ЦБ Казахстана выдал Казкоммерцбанку краткосрочный кредит на сумму 400.8 млрд тенге и сообщил, что ведёт переговоры с его акционерами об увеличении капитала банка.



"На сегодняшний день банк располагает достаточным объёмом ликвидных активов, что позволило ему осуществить частичное досрочное погашение займа. Казкоммерцбанком возвращена Национальному Банку половина от ранее выделенных средств", - говорится в сообщении.



В настоящее время увеличение капитала банков является одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности банковского сектора. В связи с этим Национальным Банком в рамках текущего надзорного процесса ведутся переговоры с акционерами, в том числе Казкоммерцбанка, по повышению уровня капитализации, отмечает ЦБ Казахстана.



Ранее агентство Bloomberg, со ссылкой на анонимные источники, сообщило, что банк получил экстренный заём, который является началом предположительно специальной государственной "программы по спасению банка", оцениваемой в 1.5 трлн тенге и обсуждаемой между руководством Казкоммерцбанка и Национального банка.



Сегодня, 26 декабря, Казкоммерцбанк официально заявил, что не ведёт переговоров с Национальным банком и правительством по получению такой помощи. "Банк воспользовался стандартным "окном" Национального банка, доступным всем банкам для поддержания уровня своей краткосрочной ликвидности в преддверии череды декабрьских и новогодних праздников. Банк прибегал к подобной практике не менее 10-12 раз за последние десять лет", - говорится в сообщении Казкоммерцбанка.



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