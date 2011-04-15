Дайджест газеты "Ведомости" от 26 декабря 2016 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 26 декабря 2016 года.









ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МИЛЛИАРДОВ

В ЧЕМ СЕКРЕТ БОГАТСТВА САМОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ



Михаил Гуцериев - глава самой состоятельной семьи России. "Фанатичная дисциплина, эмпирическая креативность, продуктивная паранойя", - объяснял год назад он Михаил Гуцериев основные принципы своего бизнеса. Плюс, накопленная за границей финансовая подушка, дающая возможности финансового маневра, добавлял он. И еще, использование финансовых возможностей внутри группы. Все это, по версии бизнесмена, несмотря на снижение стоимости основных активов семьи - нефти и недвижимости, позволяло ее бизнесу, по большей части объединенному в группах БИН и "Сафмар", бурно расти последние годы.





СПОНСОР НЕИЗВЕСТЕН

СПОНСОРАМИ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ СТАЛИ ДЕСЯТКИ "НЕПРОЗРАЧНЫХ" НКО



Использование некоммерческих организаций (НКО) для финансирования партий и кандидатов на прошедших выборах в Госдуму позволило многим участникам кампании скрыть данные о своих реальных спонсорах. Об этом говорится в публикуемом в понедельник докладе движения "Голос", эксперты которого вместе с "Трансперенси интернешнл - Россия" проанализировали финансовую составляющую думской кампании.



Согласно официальным отчетам о расходовании средств из федеральных избирательных фондов партий, пожертвования от различных НКО составили около 20% всех полученных средств, или 529 млн руб., подсчитали авторы доклада. У некоторых партий эта доля была значительно выше. Так, "Единая Россия" только на федеральном уровне получила от 12 аффилированных с ней региональных общественных организаций 289 млн руб. из 663 млн, собранных в избирательный фонд, т. е. более 43%. "Справедливой России" семь НКО пожертвовали 140 млн руб. из 432 млн (32%).





"УМЕРИТЬ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ЗУД ВСЕХ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ"



Сергей Генералов рассказал, зачем "Промышленные инвесторы" вернулись в транспортный бизнес, чем хороши инновационные вагоны и почему никакие риски не отвратят его от венчурного бизнеса



Четыре год назад Сергей Генералов, бывший министр топлива и энергетики в правительстве Сергея Кириенко (1998 г.), расстался с транспортным бизнесом. В декабре 2012 г. холдинг Генералова "Промышленные инвесторы" за $940 млн продал 56% компании Fesco группе "Сумма" Зиявудина Магомедова и GHP Group Марка Гарбера. Fesco Генералов владел с 2002 г. - на базе Дальневосточного морского пароходства он создал многопрофильную транспортную группу. Судьба Fesco, борющейся с долгами, до сих пор небезразлична Генералову. Но параллельно он создает новый бизнес: в июле "Промышленные инвесторы" зарегистрировали Первую тяжеловесную компанию, железнодорожного оператора, который будет использовать только инновационные (с повышенной нагрузкой на ось) вагоны. Генералов считает их более эффективными, чем обычные, и уже провел две сделки.





ТАТФОНДБАНК СПАСУТ НА МОСКОВСКИЕ ДЕНЬГИ



Центральный банк решил все-таки спасать Татфондбанк и ищет ему санатора среди федеральных банков. На поддержку ЦБ может выделить 120 млрд руб.



Центробанк возобновил переговоры о спасении Татфондбанка с крупными федеральными банками, а также может выделить порядка 120 млрд руб. на поддержку банков Татарстана, рассказал "Ведомостям" человек, близкий к ЦБ, и топ-менеджер одного из банков Татарстана. Как именно и кем будут распределены средства по банкам, будет понятно уже до конца года, говорит последний.



Это уже вторая попытка найти санатора. Правительство Татарстана (контролирует более 40% в капитале Татфондбанка, но управляет банком уже временная администрация ЦБ и Агентства по страхованию вкладов) ведет переговоры с ЦБ о финансовом оздоровлении банка с начала декабря.





МОСКВА УДАРИТ ПО ДОРОГАМ



Московские власти разыграли в 2016 г. рекордное число конкурсов по строительству дорог. Стоимость контрактов по ним почти на треть больше, чем годом ранее



На конец декабря 2016 г. проведено 58 процедур открытых конкурсов на строительство объектов улично-дорожной сети начальной стоимостью 104 млрд руб., сообщил "Ведомостям" представитель департамента строительства Москвы. Итоги еще нескольких торгов будут подведены в последних числах декабря, уточнил он. Но даже эти инвестиции почти на треть превышают прошлогодние показатели - в 2015 г. столичные власти заключили контракты общей стоимостью 80,6 млрд руб.



Среди разыгранных объектов - участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе, улично-дорожная территория Завода им. И. А. Лихачева и т. д. Инвестиции в дорожное строительство выросли в разы, указывает руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев: например, в 2010 г. город вкладывал порядка 40 млрд руб.





ЛЕКАРСТВО ОТ КОРРУПЦИИ



Израильская фармкомпания Teva заплатит крупнейший в отрасли штраф за дачу взяток, в том числе в России. Российским партнером Teva был "Биотэк" Бориса Шпигеля



Крупнейший в мире производитель дженериков (аналогов оригинальных лекарств) израильская Teva и ее "дочки" заплатят штраф в $520 млн за нарушение закона о коррупции за рубежом. Минюст США (по данным сайта) установил, что фармкомпании давали миллионы долларов взяток в России, Мексике и на Украине за разрешения на продажу лекарств и госзаказы.



В иске Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) в суд Южного округа Флориды описано взаимодействие Teva, высокопоставленного российского чиновника и его компании - они помогали Teva организовать участие препарата от рассеянного склероза "Копаксон" в госпрограмме закупок лекарств ("7 нозологий". - "Ведомости"), за что компания получила контракт на дистрибуцию, а затем и на упаковку "Копаксона".





В S7 GROUP ПОДРОСЛА СМЕНА



Совладелец S7 Group Владислав Филев отходит от управления компанией - он уступил пост гендиректора наемному менеджеру. Но его первым заместителем стала дочь Филева Татьяна



Филев ушел с должности гендиректора ЗАО "Группа компаний С7", рассказали двое знакомых Филева. ЗАО владеет авиакомпаниями "Сибирь и "Глобус" (летают под брендом S7 Airlines) и занимается продажами билетов, маркетингом, работой с аэропортами, банками, лизинговыми компаниями, развитием информационных технологий - авиакомпании только перевозят пассажиров. Филев с супругой Натальей - единственные владельцы группы.



Филев намерен сосредоточиться на стратегическом развитии авиационного и околоавиационных бизнесов группы, в том числе космического проекта, объясняют собеседники "Ведомостей". Недавно группа объявила о покупке морского космодрома Sea Launch. 17 октября 2016 г. гендиректором "Группы компаний С7" назначен Антон Еремин, подтвердила представитель компании Ирина Колесникова.





АМЕРИКАНСКИЙ ПРОРОК

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА ПРЕДСКАЗАНЫ В РОМАНАХ ТОМА КЛЭНСИ



Президентом США неожиданно стал человек, который никогда не занимал никаких выборных должностей - даже городского уровня. Первым делом он назначил в правительство крупных бизнесменов и начал поощрять национальное предпринимательство, проведя масштабную налоговую реформу. Также он не скрывал своего скептического отношения к профессиональным политикам.



В международной сфере занял предельно жесткую позицию в отношении Тегерана, разругался с Пекином и стал проводить политику "двух Китаев". Зато договорился о взаимодействии с Россией, сделав ставку на сотрудничество со своим старым знакомым, ветераном КГБ.



Это не описание состоявшихся и возможных действий Дональда Трампа. Это эпизоды из романа ныне покойного Тома Клэнси Executive Orders, переведенного на русский язык под эпическим названием "Слово президента". Роман - один из серии про Джона Райана, любимого героя Клэнси, - был опубликован 20 лет назад и в 2001 г. уже вызвал сенсацию. В самом его начале начиненный взрывчаткой самолет врезается в здание.





$58 МЛРД ОТ "ЖИРНЫХ КОТОВ"



Deutsche Bank и Credit Suisse заплатят $12,5 млрд по мировому соглашению с минюстом США, обвинявшим их в нарушениях при продаже ипотечных инструментов перед кризисом 2008 г.



Deutsche согласился заплатить $7,2 млрд, Credit Suisse - $5,3 млрд. США обвиняли их в том, что в предкризисные годы они продавали инвесторам облигации, обеспеченные ипотечными кредитами, subprime как надежные инструменты: в кризис по этим бондам начались массовые дефолты и инвесторы понесли большие убытки.



Собственно штраф составляет $3,1 млрд для Deutsche и $2,5 для Credit Suisse, остальное - это помощь ипотечным заемщикам, которую банки будут выплачивать в течение пяти лет. Ранее аналогичные соглашения с минюстом подписали Bank of America, JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo. С учетом Deutsche и Credit Suisse общая сумма достигнет $58 млрд. В кризис президент США Барак Обама пообещал, что заставит "жирных котов" платить за нарушения, и выполнил свое обещание.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 26.12.2016