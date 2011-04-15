Министр транспорта РФ М.Соколов возглавил Правительственную комиссию в связи c крушением Ту-154 в Сочи

Министр транспорта РФ Максим Соколов возглавил Правительственную комиссию в связи c крушением Ту-154 в Сочи, говорится в сообщении министерства.



Комиссия создана с целью устранения последствий крушения, для оказания помощи семьям погибших.



Ранее, 25 декабря, в районе Сочи разбился самолёт Минобороны, на борту которого находилось 92 человека, в том числе 64 музыканта ансамбля песни и пляски им. Александрова, военнослужащие, 9 журналистов и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.





"AK&M" от 26.12.2016