Арабский фонд Mubadala может стать новым акционером Роснефти

У Роснефти могут появиться новые акционеры в дополнение к Qatar Investment Authority (QIA) и Glencore, чей консорциум в декабре купил 19.5% акций компании за 10.2 млрд евро. Об этом "Ведомостям" рассказали два человека, знакомых с топ-менеджерами компании, и подтвердил высокопоставленный чиновник.



Консорциум может перепродать часть выкупленных акций, объясняют они. Наиболее вероятный кандидат – ещё один арабский фонд, говорят два собеседника. Ещё один отмечает, что войти в капитал Роснефти очень хотел арабский фонд Mubadala.



Представители сторон возможную сделку не комментируют.

ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 34.4 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль НК "Роснефть" за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 57.3% до 129 млрд руб. Выручка сократилась на 11.4% до 3.503 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года снизилась в 4 раза до 23.583 млрд руб. Выручка Роснефти за 9 месяцев 2016 года сократилась на 3.5% до 2.83 трлн руб. с 2.933 трлн руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась до 765.18 млрд руб. с 940.767 млрд руб.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"