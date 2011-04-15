ЦБ приступил к формированию системы поведенческого надзора

В Банке России создана специальная рабочая группа по взаимодействию с саморегулируемыми организациями участников микрофинансового рынка, где будут обсуждаться проблемы тех микрофинансовых организаций (МФО), на которые поступает больше всего жалоб и обращений граждан, а также другие вопросы, возникающие при взаимодействии МФО со Службой по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров. Как говорится в сообщении ЦБ, о создании нового рабочего органа было объявлено на первом совместном заседании руководства Службы с участниками рынка.



Новая форма общения, в ходе которой можно будет оперативно обсудить отдельные ситуации, потенциально должна снизить количество нарушений: "Это модель поведенческого надзора за соблюдением правил поведения компаний в отношении клиентов, - пояснил руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута. - Таким образом мы намерены вести более активный диалог с участниками рынка о том, какие проблемы являются наиболее типичными, как можно предотвратить повторные нарушения прав граждан, повысить уровень взаимного доверия рынка и потребителей".



Уже в ходе первого заседания рабочей группы обсуждались наиболее распространенные нарушения МФО, зафиксированные регулятором: нарушения в таблице индивидуальных условий к договору потребительского займа (изменение или исключение существенных строк). В свою очередь, участников рынка интересовали детали процедуры взаимодействия с Банком России, в том числе через Личный кабинет.



В постоянный состав рабочей группы вошли представители саморегулируемых организаций МФО (их три на этом рынке). Также на каждое заседание будут приглашены представители тех МФО, в отношении которых поступает больше всего жалоб в отчётный период.



Подобные рабочие группы уже созданы с представителями страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, профессиональными участниками рынка ценных бумаг.





"AK&M" от 26.12.2016