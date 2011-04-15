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26/12/2016
12:15

Контроль за рынком финансового лизинга будут осуществлять саморегулируемые организации

Банк России принял во внимание предложения лизинговых компаний при подготовке проекта поправок и новаций в федеральное законодательство с целью реформирования рынка лизинга. Введение саморегулирования для лизинговых компаний и другие новации обсуждались на специальной встрече регулятора с участниками рынка. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В ближайшее время рынок лизинга ожидает реформа, которая изменит его структуру и регулирование. Конечная цель - формирование благоприятной бизнес-среды, способствующей инвестициям и экономическому росту. В ходе реформы предполагается сформировать полноценную нормативно-правовую основу деятельности лизингодателей, обеспечить защиту их имущественных интересов, повысить прозрачность лизинговой деятельности за счет применения международных стандартов финансового учета и отчетности, а также внедрить на этом рынке общие стандарты, которые приведут к частичной унификации лизинговой деятельности и позволят минимизировать риски.

Предполагается, что со следующего года лизинговые компании получат статус некредитных финансовых организаций. По аналогии с другими участниками финансового рынка планируется законодательно утвердить отличительные признаки, по которым компания сможет считаться лизинговой и предлагать клиентам лизинговые продукты: она должна быть юридическим лицом - резидентом Российской Федерации, входить в реестр лизинговых компаний, состоять в саморегулируемой организации (СРО), иметь слово "лизинг" или производные от него в своем названии, а также располагать минимальным размером собственных средств. Лизинг должен быть основным видом деятельности, другие виды деятельности на финансовых рынках не допускаются. Помимо аренды и финансового лизинга, к лизинговой деятельности могут быть отнесены взыскание и перепродажа лизингового имущества, краткосрочное финансирование клиентов, размещение активов в финансовые инструменты и некоторые другие виды деятельности.

"Финансовые проблемы ряда крупных игроков рынка лизинга, а также формирование "мыльных пузырей" под влиянием избыточного предложения лизинга в недавнем прошлом на ряде рынков выявили вопросы, которые необходимо решать", - заявил советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев.

ЦБ намерен оказать методическую и консультативную поддержку участникам рынка для создания СРО. На нее будут возложены обязанности по ведению реестра компаний, разработке отраслевых стандартов и контролю за их выполнением.

"AK&M" от 26.12.2016
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