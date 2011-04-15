ВТБ продил Мечелу сроки погашения основного долга по кредитным линиям до 2022 года

ПАО "Мечел" подписало соглашения с группой ВТБ о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям до 2022 года. Об этом говорится в сообщении Мечела.



В соответствии с подписанными соглашениями на 70.2 млрд руб. продлена отсрочка начала погашения основного долга до первого квартала 2020 года и срок погашения основного долга до первого квартала 2022 года. Одновременно были пересмотрены условия сделки по торговому финансированию, задолженность по которой составляет 45 млн евро, срок данной сделки продлён до апреля 2022 года.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



ПАО "Мечел" (ИНН 7703370008) является одной из ведущих российских компаний. Бизнес компании состоит из четырёх сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. Компания объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция Мечела реализуется на российском и зарубежных рынках.



Чистый убыток ПАО "Мечел" за 2015 год по МСФО снизился на 13.22% до 115.163 млрд руб. со 132.704 млрд руб. за 2014 год. Выручка увеличилась на 3.75% до 253.141 млрд руб. с 243.992 млрд руб., операционная прибыль - в 2.4 раза до 29.203 млрд руб. с 12.147 млрд руб., показатель EBITDA - на 53.67% до 45.73 млрд руб. с 29.759 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 18% против 12% за 2014 год.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток Мечела за I квартал 2016 года по РСБУ вырос на 56.4% до 4.548 млрд руб. с 2.908 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 6.35% до 653.098 млн руб. с 697.345 млн руб., прибыль от продаж - на 18.68% до 308.943 млн руб. с 379.912 млн руб., убыток до налогообложения увеличился на 52.69% до 4.576 руб. с 2.997 млрд руб.



"AK&M" от 26.12.2016