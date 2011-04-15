Delek Drilling и Avner Oil делают очередной шаг к слиянию

Компании Delek Drilling и Avner Oil, специализирующиеся на разведке углеводородных ресурсов (обе работают в составе Delek Group) достигли соглашения о слиянии с целью сокращения расходов и привлечения новых инвесторов. Об этом сообщает Reuters.



Процесс слияния начался ещё в апреле. По сообщению Delek Drilling, сделка, по условиям которой все активы и обязательства Avner переходят к Delek Drilling, одобрена акционерами обеих компаний.



Delek Group напрямую владеет 6.6% Delek Drilling и 8.9% Avner, а её подразделение Delek Energy - 63% Delek Drilling и 47% Avner.



Каждая из объединяемых компаний владеет 15.625% долей в месторождении природного газа Тамар и 22.7% долей в месторождении Левиафан, начало добычи на которых ожидается в 2019 или 2020 годах.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"