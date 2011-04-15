Инвесторы из Индонезии и Филиппин покупают геотермальные активы Chevron за $3 млрд

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Две группы компаний намереваются приобрести геотермальные активы Chevron, ранее оценивавшиеся в $3 млрд. Об этом говорится в материалах Reuters со ссылкой на сообщение акционера этих компаний Ayala Corp.
Компания AC Energy Holdings Inc, действующая в составе заинтересованных групп, подписала соглашения купли-продажи акций с группой Chevron.
Ayala не сообщила стоимость приобретения. Как ранее заявлял Reuters, данные активы ранее оценивались в $3 млрд.
Сделка продиктована намерением Ayala расширить энергетический бизнес и нарастить производственные мощности до 2 ГВт к 2020 году. В то же время Chevron продаёт активы, сокращает рабочие места и урезает капзатраты в попытке сохранить ликвидность для поддержания уровня дивидендных выплат в условиях низких цен на нефть.
В Индонезии Chevron принадлежит геотермальные поля Darajat и Salak с общей мощностью 235 МВт эквивалента пара и 402 МВт электрической энергии.
На Филиппинах Chevron принадлежит 40% доля в Philippine Geothermal Production Company Inc, работающей на геотермальных месторождениях Tiwi и MakBan суммарной мощностью около 700 МВт.
Интерес к активам Chevron также проявляли филиппинские компании Energy Development Corp и Aboitiz Power Corp, и японские инвесторы.
AK&M "Рынок слияний и поглощений"