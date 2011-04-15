ФАС предостерегла Г.Шмаля от прогнозов цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба направила предостережение в адрес президента Союза нефтегазопромышленников России Генадия Шмаля о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, говорится в сообщении антимонопольной службы.



В частности, Г.Шмаль сделал публичное заявление о повышении цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ (ФАС ссылается на интервью, опубликованное на интернет-сайте Агентства нефтегазовой информации под заголовком: "Генадий Шмаль: В будущем году цена на бензин может увеличиться на 8-10%" от 19 декабря 2016 года).



"Федеральная антимонопольная служба в рамках своих полномочий осуществляет постоянный мониторинг всех ценовых индикаторов рынков нефти и нефтепродуктов. По мнению ФАС России можно констатировать, что текущая ситуация на этих рынках остаётся стабильной. На протяжении многих лет, с учётом развития биржевой торговли, внедрения гибких механизмов налогообложения, цены на топливо меняются с темпами, близкими к темпам инфляции", - подчеркнул заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.



Ранее ФАС направила предостережение в адрес президента ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. В частности, В.Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов (ФАС имеет ввиду интервью, опубликованное на интернет-сайте "Вести. Экономика" под заголовком: "Алекперов предрёк рост цен на топливо на 8-12% в течение года" от 13 декабря 2016 года).





"AK&M" от 26.12.2016