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26/12/2016
13:44

ФАС предостерегла Г.Шмаля от прогнозов цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба направила предостережение в адрес президента Союза нефтегазопромышленников России Генадия Шмаля о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, говорится в сообщении антимонопольной службы.

В частности, Г.Шмаль сделал публичное заявление о повышении цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ (ФАС ссылается на интервью, опубликованное на интернет-сайте Агентства нефтегазовой информации под заголовком: "Генадий Шмаль: В будущем году цена на бензин может увеличиться на 8-10%" от 19 декабря 2016 года).

"Федеральная антимонопольная служба в рамках своих полномочий осуществляет постоянный мониторинг всех ценовых индикаторов рынков нефти и нефтепродуктов. По мнению ФАС России можно констатировать, что текущая ситуация на этих рынках остаётся стабильной. На протяжении многих лет, с учётом развития биржевой торговли, внедрения гибких механизмов налогообложения, цены на топливо меняются с темпами, близкими к темпам инфляции", - подчеркнул заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Ранее ФАС направила предостережение в адрес президента ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. В частности, В.Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов (ФАС имеет ввиду интервью, опубликованное на интернет-сайте "Вести. Экономика" под заголовком: "Алекперов предрёк рост цен на топливо на 8-12% в течение года" от 13 декабря 2016 года).


"AK&M" от 26.12.2016
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