Избран новый состав совета директоров треста "Гидромонтаж"

Акционеры АО "Трест Гидромонтаж" на внеочередном собрании, состоявшемся 23 декабря, переизбрали совет директоров. Об этом говорится в сообщении компании.



В новый состав совета вошли: Дмитрий Рябов, Наталья Ермакова, Мария Журба, Наталья Давыденко, Сергей Янсон, Ирина Ильина, Анна Нестеренко, Эдуард Яппаров и Лариса Ширшова.



АО "Трест Гидромонтаж" (ИНН 7734047608) - комплексная инжиниринговая организация в области проектирования, производства, монтажа и сервисного обслуживания гидромеханического оборудования и металлоконструкций для гидротехнических сооружений. Общество образовано путём акционирования Всесоюзного треста "Гидромонтаж" Министерства энергетики и электрификации СССР и включает конструкторские бюро, монтажные управления и промышленные предприятия (заводы), расположенные на территории РФ.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Трест Гидромонтаж" по РСБУ в первом полугодии 2016 года выросла на 9.77% до 613.448 млн руб. с 558.836 млн руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка снизилась на 21.2% до 5.042 млрд руб. с 6.398 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.22% до 695.998 млн руб. с 1.012 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 16.21% до 784.598 млн руб. с 675.17 млн руб.



















"AK&M" от 26.12.2016