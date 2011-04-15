AIT приобретает Nova-Tech Engineering

Компания Advanced Integration Technology (AIT) объявила о вхождении в капитал компании Nova-Tech Engineering. Об этом говорится в сообщении AIT.



Nova-Tech является разработчиком и интегратором автоматики критических сборок, подъёмно-транспортного и фрикционно-сварочного оборудования и инструментов для аэрокосмической промышленности.



Сотрудники Nova-Tech станут частью команды AIT, но приобретаемая компания сохранит свой бренд и продолжит работу в статусе обособленного подразделения под руководством нынешнего генерального директора Уильяма Тила.



Инвестиция AIT в Nova-Tech - уже вторая подобная сделка компании в сегменте аэрокосмической автоматики после недавней покупки компании KUKA Systems Aerospace North America, выделенной из KUKA Systems North America LLC.



Финансовые аспекты сделки не раскрываются.

AIT - крупнейший поставщик решений в сфере автоматики, производственной интеграции и инструментального оснащения, работающий в аэрокосмической отрасли и "оборонке". Продукция компании поставляется таким компаниям, как Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Bombardier и другим.



Nova-Tech - ведущий поставщик промышленных решений в международной аэрокосмической отрасли, специализируется на проектах в оборонной отрасли и производстве компонентов ракет-носителей.



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