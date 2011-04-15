ФАС аннулировала аукцион Росрыболовства. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Агентство, по мнению ФАС, незаконно отказало некоторым участникам в допуске к участию в аукционе по вылову водных биологических ресурсов.



Антимонопольная служба предписала Росрыболовству аннулировать аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в связи с выявленными нарушениями постановления Правительства РФ.



В антимонопольное ведомство поступила жалоба от СПК "Рыболовецкий колхоз "Беломор" на проведение аукциона в Северном, Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах.



ФАС выявила факты незаконного отказа агентства в допуске отдельных лиц к участию в аукционе. Также антимонопольная служба выявила нарушения Росрыболовством сроков размещения извещения о проведении торгов, протокола рассмотрения заявок на участие и акт подведения итогов аукциона.



Такие действия Росрыболовства могли привести к ограничению круга участников и, как следствие, к заключению договоров по заниженным ценам, подчёркивает ФАС.



Антимонопольная служба выдала обязательное для исполнения предписание об аннулировании аукциона. Росрыболовство исполнило это предписание.



"Проведение Росрыболовством нового аукциона позволит привлечь большее число участников, что, в свою очередь, создаст условия для увеличения поступлений денежных средств в бюджет Российской Федерации", - отметил заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.







"AK&M" от 26.12.2016