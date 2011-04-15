ВТБ24 начал выплату возмещения по вкладам вкладчикам Татфондбанка

ВТБ24, действующий от имени Агентства по страхованию вкладов в качестве банка-агента, сегодня, 26 декабря 2016 года, начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам Татфондбанка. Об этом говорится в сообщении ВТБ24.



Банк осуществляет выплату возмещения по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности.



Выплаты страхового возмещения производятся в: Москве, Уфе, Йошкар-Оле, Саратове, Самаре, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Ярославле, Ижевске, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.



ВТБ24 выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с Н-С.



Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1.4 млн руб.



По банковскому счёту (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату введения моратория на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка - 15 декабря 2016 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчёте страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов). При этом погашения встречных требований не происходит.



Напомним, Банк России с 15 декабря 2016 года ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на 3 месяца. Данное решение принято в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие 7 дней с момента наступления даты их удовлетворения.



В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем.



Одновременно, в связи с неустойчивым финансовым положением Татфондбанка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, Банк России возложил с 15 декабря 2016 на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на 6 месяцев.



На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления Татфондбанка приостановлены.



Татфондбанк с 14 декабря 2016 года приостановил расчётно-кассовое обслуживание клиентов. С 7 декабря банк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов на фоне публикаций в СМИ о возможной санации и паники в социальных сетях.



ПАО "Татфондбанк" (ИНН 1653016914) - универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году.



Активы банка на 1 ноября 2016 года составили 217 млрд руб., собственный капитал - 29.4 млрд руб.



"AK&M" от 26.12.2016