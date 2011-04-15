Ингосстрах-Жизнь и банк "Союз" запустили продажи продуктов по страхованию от несчастных случаев

Банк "Союз" и компания "Ингосстрах-Жизнь" начали продажи программ страхования от несчастных случаев "Бесценный вклад" и "На шаг впереди". Об этом говорится в сообщении СК "Ингосстрах-Жизнь".



Программа "Бесценный вклад" предназначена для страхования детей в возрасте от 2 до 17 лет. Она обеспечивает финансовую защиту в случае получения травм, госпитализации или инвалидности в результате несчастного случая. Особенность программы заключается в том, что по одному полису клиент может застраховать всех своих детей: родных, усыновленных, официально опекаемых.



Программа "На шаг впереди" предназначена для страхования взрослых в возрасте от 18 до 64 лет. Она обеспечивает финансовую защиту в случае получения травм, госпитализации, инвалидности или ухода из жизни в результате несчастного случая.



Обе программы оформляются на год и покрывают в том числе страховые случаи, которые возникли во время занятий спортом на любительском уровне.



"Коробочные страховые программы для клиентов Банка СОЮЗ представляют собой интегрированные решения, которые позволяют позаботиться о себе и своих детях без существенных финансовых и временных затрат, что актуально и востребовано с учетом современного ритма жизни", - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах - Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава ОСАО "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



АО АКБ "Союз" (ранее - ОАО АКБ "Ингосстрах-Союз", ИНН 7714056040) основано в 1993 году, является универсальным коммерческим банком. Основной акционер - СПАО "Ингосстрах" (99.99% акций).



На 1 июля 2016 года активы банка "Союз" составили 122 млрд руб. Совокупный кредитный портфель банка (до вычета резервов и без учёта межбанковских кредитов) составил 52.3 млрд руб. Чистая ссудная задолженность банка (после вычета резервов и без учёта межбанковских кредитов) - 46 млрд руб.



По данным на 1 июля 2016 года кредитный портфель физических лиц составил 18.4 млрд руб., юридических лиц - 33.9 млрд руб.



"AK&M" от 26.12.2016