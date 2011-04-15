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26/12/2016
18:00

Минэкономразвития повысило оценку по промпроизводству на 2016 год до 1% с 0.4%

Минэкономразвития повысило оценку по промпроизводству на 2016 год до 1% с 0.4%. Об этом свидетельствует мониторинг министерства.

В ноябре Росстат представил статистику по промышленному производству с существенными уточнениями за 2015 и 2016 годы, без распределения указанных уточнений по месяцам отчетного периода, отметив корректность показателей только за 11 месяцев 2016 года (+0.8% г/г) и за ноябрь 2016 года (+2.7% г/г), сообщается в мониторинге.

Рассчитываемый Минэкономразвития сезонно сглаженный индекс также показывает, что динамика промышленного производства в ноябре положительна (1% м/м). С исключением сезонных и календарных факторов, добыча полезных ископаемых составила 0.3% м/м, динамика обрабатывающих производств - 1.4% м/м, производство и распределение электроэнергии, газа и воды выросло на 1.1%.


"AK&M" от 26.12.2016
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